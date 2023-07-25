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В РФ допустили заморозку участия в международных соглашениях по использованию радиочастот

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В России разработают и утвердят программу обеспечения информационной безопасности в сфере связи и телерадиовещания в приграничных районах. Это следует из протокола совещания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, содержащего проект рекомендаций для профильных ведомств. С документом ознакомились «Известия».

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Среди возможных мер, которые позволят обеспечить стабильное телевещание вблизи границ, — приостановка исполнения международных соглашений с недружественными странами по совместному использованию радиочастот, следует из документа.

По словам источника в СФ, сейчас недружественные страны активно вмешиваются в российское телевещание. Их структуры либо глушат сигналы наших телестанций в приграничных районах, либо, вопреки международным соглашениям, настраивают свое передающее оборудование таким образом, что российские телезрители могут смотреть только иностранные каналы, но лишаются доступа к отечественным, отмечает он.

Операторы связи РФ эти соглашения неукоснительно соблюдают, а представители недружественных стран начали сознательно игнорировать, рассказал «Известиям» собеседник. В результате, в приграничных населенных пунктах серьезно затруднен прием программ российского эфирного телевидения и радио, могут быть ограниченно доступны другие услуги связи, сетует он.

По словам двух источников «Известий», подменой российского эфирного телесигнала представители недружественных стран не ограничиваются — они научились блокировать сигнал на космических аппаратах, ретранслирующих программы на спутниковые антенны россиян. В частности, такие помехи создает Украина, рассказывают они.

Выходом из сложившейся ситуации они видят повышение мощности передатчиков в приграничных районах и переконфигурацию их антенн. Это приведет к нарушению международных договоренностей, но позволит обеспечить стабильный прием телепрограмм на российской территории, надеется один из них.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сигнал без оповещения: РФ может заморозить международные соглашения по радиочастотам

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