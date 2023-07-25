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В Белом доме напомнили о негативной оценке атак беспилотников ВСУ внутри России

Белый дом: США не поддерживают атаки Украины внутри России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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США не раз высказывались против атак «внутри России», заявила 24 июля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Относительно атак беспилотников в Москве, то мы ясно заявляли, что в целом не поддерживаем атаки внутри России», — сказала она.

Жан-Пьер не преминула напомнить, что США продолжит поставлять военную помощь Украине, согласно установленным между странами обязательствам. Кроме того, поддерживать Киев будет не только Вашингтон, но и американские союзники по НАТО, добавила она.

Подлет окончен: как предотвратили удар беспилотников по Новой Москве
Нападение происходило по сценарию, уже опробованному террористами в мае этого года

Утром 24 июля была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Сообщалось, что повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и впоследствии потерпели крушение. Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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