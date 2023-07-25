Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов

Температура воздуха в Москве к середине недели поднимется до +27 градусов. Об этом в понедельник, 24 июля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист отметил, что тепло вернется в столицу в среду-четверг. Вильфанд объяснил, что в столичный регион будут поступать воздушные массы с Балкан, благодаря чему температура воздуха повысится на 5 градусов.

«А уж в среду и тем более четверг — еще на 3–4 градуса. Если сегодня температура ниже нормы на 4 градуса, то в четверг она будет выше нормы на 3–3,5 градуса», — рассказал Вильфанд.

По его словам, сейчас в Москве наблюдается совершенно не свойственная для третьей декады июля погода, что ниже нормы на 4–4,5 градуса. Объясняется это тем, что сформировавшиеся на севере воздушные массы полярного происхождения переместились по западной границе России на юг, а оттуда в центральную часть страны и затем в Москву.

24 июля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что к середине недели температура в столице выйдет на норму, а в четверг и пятницу превысит ее на 2–3 градуса. По ее словам, ночи будут по-июльски теплыми, столбики термометров не опустятся ниже +17…+20 градусов, пишет RT. Дневная температура составит +25…+29 градусов. В выходные столичный регион пересечет атмосферный фронт, из-за чего температура снизится ночью до +13…+15 градусов, а днем — до +22…+24 градусов.

В тот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что дождливая погода в Москве сохранится в течение всей недели. По его словам, до конца июля практически каждый день будут идти дожди различной интенсивности и продолжительности, отмечает телеканал «360». Он добавил, что первая неделя августа может быть непостоянной в плане погоды, ожидаются пара солнечных дней и температура воздуха не выше +25 градусов, пишет РИАМО.

Также 24 июля глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» рассказал, что в конце недели в Москве температура может подняться до +31 градуса. При этом синоптик заявил о сильном дожде в среду и четверг утром.

23 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская рассказала, что во вторник, 25 июля, в столице ожидается до +24 градусов. По ее словам, во второй половине недели погода прогнозируется теплая и душная, отмечает ИА Regnum.

19 июля Татьяна Позднякова рассказала, что прошедший в Москве дождь стал самым сильным за последние 50 лет. За 19 часов в центре столицы выпало 68,3 мм осадков, а самый сильный дождь пришелся на Зеленоград — там за сутки выпало 70 мм осадков, сообщает НСН.