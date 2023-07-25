Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России зафиксировали рекордный спрос на ипотеку
Общество
Вильфанд спрогнозировал повышение температуры в Москве до +27 градусов
Происшествия
В результате переворачивания лодки около дамбы в Кронштадте погиб человек
Общество
Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Мир
Водитель протаранившего толпу протестующих авто задержан израильской полицией
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни

Регуляторы Великобритании и США оштрафовали Credit Suisse на $380 млн

0
Фото: Global Look Press/XinHua/Lian Yi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная резервная система (ФРС) США и управление пруденциального контроля Банка Англии оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на $269 млн и £87 млн ($111 млн) соответственно. Об этом говорится в сообщениях, распространенных в понедельник, 24 июля, ФРС и Банком Англии.

Согласно сообщению Банка Англии, Credit Suisse International и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd были оштрафованы на £87 млн за грубые нарушения, допущенные ими при управлении банком и рисками в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года в связи с финансовыми решениями, принимавшимися ими в отношении Archegos Capital Management.

Швейцарский регулятор (FINMA) сообщил, что Credit Suisse «систематически допускал серьезные нарушения законодательства о финансовых рынках», и обязал нового владельца банка принять меры по исправлению ситуации.

Сливание и поглощение: зачем объединяют крупнейшие банки Швейцарии
И приближается ли пик кризиса на финансовых рынках Запада

Ранее, 19 марта, стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за $3,24 млрд (3 млрд швейцарских франков). Акционеры оказавшегося в кризисной ситуации Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 млрд швейцарских франков.

Накануне, 18 марта, федеральный совет Швейцарии провел заседание по ситуации с одним из крупнейших банков страны — Credit Suisse. До этого, 16 марта, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что проблемы швейцарского банка Credit Suisse носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике.

До этого, 15 марта, акции Credit Suisse упали на 25%, обновив исторический минимум. В нижней точке стоимость ценных бумаг кредитной организации составила 1,7 швейцарского франка за штуку. В связи с этим произошло снижение ведущего индекса европейских банков Euro Stoxx Banks на 7%.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023