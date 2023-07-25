Регуляторы Великобритании и США оштрафовали Credit Suisse на $380 млн

Федеральная резервная система (ФРС) США и управление пруденциального контроля Банка Англии оштрафовали швейцарский банк Credit Suisse на $269 млн и £87 млн ($111 млн) соответственно. Об этом говорится в сообщениях, распространенных в понедельник, 24 июля, ФРС и Банком Англии.

Согласно сообщению Банка Англии, Credit Suisse International и Credit Suisse Securities (Europe) Ltd были оштрафованы на £87 млн за грубые нарушения, допущенные ими при управлении банком и рисками в период с 1 января 2020 года по 31 марта 2021 года в связи с финансовыми решениями, принимавшимися ими в отношении Archegos Capital Management.

Швейцарский регулятор (FINMA) сообщил, что Credit Suisse «систематически допускал серьезные нарушения законодательства о финансовых рынках», и обязал нового владельца банка принять меры по исправлению ситуации.

Ранее, 19 марта, стало известно, что крупнейший швейцарский банк UBS приобретет Credit Suisse за $3,24 млрд (3 млрд швейцарских франков). Акционеры оказавшегося в кризисной ситуации Credit Suisse получат одну акцию UBS за каждые 22,48 акции Credit Suisse, что эквивалентно 0,76 швейцарского франка за акцию, а общая сумма вознаграждения составит 3 млрд швейцарских франков.

Накануне, 18 марта, федеральный совет Швейцарии провел заседание по ситуации с одним из крупнейших банков страны — Credit Suisse. До этого, 16 марта, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что проблемы швейцарского банка Credit Suisse носят изолированный характер и не отражают ситуации в мировой экономике.

До этого, 15 марта, акции Credit Suisse упали на 25%, обновив исторический минимум. В нижней точке стоимость ценных бумаг кредитной организации составила 1,7 швейцарского франка за штуку. В связи с этим произошло снижение ведущего индекса европейских банков Euro Stoxx Banks на 7%.