Терапевт указал на опасность частых авиаперелетов для здоровья

Терапевт, главврач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин предупредил об опасности для здоровья частых перелетов.

В беседе с изданием «Вести Подмосковья» в понедельник, 24 июля, специалист рассказал, что частые авиаперелеты могут причинить серьезный вред здоровью. В частности, они могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

По словам врача, считается, что не стоит совершать больше одного-двух перелетов в месяц. Большое количество путешествий по воздуху могут вызвать обострение хронических заболеваний.

«Так, пилоты гражданской авиации, которые проводят в полете до 80 часов в месяц, по сравнению с мужским населением в целом в четыре раза чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями», — приводит слова Маскина Life.ru.

Помимо этого, увеличивается риск развития остеохондроза и заболеваний ЖКТ. Во время перелета, когда человеку приходится практически неподвижно сидеть в узком кресле в течение нескольких часов, пережимаются артерии и сосуды, нарушается циркуляция лимфы и кровоток, возникают отеки.

Кроме того, пациенты, у которых имеются заболевания сердца и сосудов, патологии печени и почек могут столкнуться с гиподинамией. Ситуация ухудшается из-за никой влажности, что провоцирует воспаление стенок вен, приводящее к образованию тромбов. По словам Маскина, в группе риса пожилые люди, а также те, у кого есть лишний вес.

Низкая влажность также может вызвать сухость кожи, раздражение носа, кашель и чихание.

Также во время полетов граждане часто жалуются на головную боль и метеоризм, не исключены воспалительные процессы в ухе и носоглотке, отмечает RT. Также в замкнутом пространстве возрастает риск подхватить инфекции, которые передаются воздушно-капельным и бытовым путем, пишет Pravda.Ru.

13 июля врач-диетолог Нурия Дианова посоветовала отказаться от употребления бобовых перед полетом. Она отметила, что бобовые — слишком тяжелая еда, которая может вызывать в животе чувство тяжести. Также она призвала не налегать на белок и не пить алкоголь, отмечает телеканал «360».

В июне врач-терапевт Ирина Губанова посоветовала людям с астмой и диабетом воздержаться от полетов на самолетах, чтобы не усугубить свое состояние. По словам врача, перепады давления плохо влияют на сердечно-сосудистую систему, появляется заложенность в ушах, повышается внутричерепное давление.

В мае врач-терапевт Людмила Алексеева предупредила о риске смерти во время перелета из-за обострения хронических заболеваний. По ее словам, на высоте у человека могут усилиться болезни сердца и вен, а также проблемы с сосудами и заболевания опорно-двигательного аппарата, сообщает НСН. Разрыв тромба, отметила врач, и становится наиболее частой причиной смерти во время авиаперелетов.