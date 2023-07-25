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В Закарпатье обрушился мост вместе с ехавшими по нему автомобилями

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Фото: t.me/dnrdonetsk
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В результате обрушения моста через реку Тересва в Закарпатской области Украины пострадали по меньшей мере три человека. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил украинский телеканал ТСН.

ЧП произошло ранее в этот день. Во время проезда груженого самосвала и легкового автомобиля обвалилась одна секция дорожного полотна. В результате обрушения пострадали минимум три человека, сообщает RT. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое. Как отмечает Life.ru, в тяжелом состоянии находится женщина.

Состояние моста ухудшилось еще в 2021 году, пишет Pravda.Ru. При этом он является важным звеном в логистике страны, поскольку находится на пути к границам четырех стран ЕС, пишет ИА Регнум.

Днем ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил создать специальную комиссию по проверке технического состояния всех мостов и путепроводов в стране, отмечает сайт kp.ru. Украинский вице-премьер Александр Кубраков заявил, что около 10% мостов в стране находятся в аварийном состоянии.

17 июля министерство инфраструктуры Украины сообщило об обнаружении существенных повреждений на «ключевых» мостах через Днепр в Киеве — Патон и Метро, сообщает сайт aif.ru. Там выявили коррозию балок и главных элементов прогонов, разрушение бетона и другие проблемы.

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