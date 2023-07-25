Гвардии ефрейтор Агеев в одиночку уничтожил около отделения противника

Гвардии ефрейтор Сергей Агеев номер расчета парашютно-десантной роты оборонял ключевой рубеж, когда противник несколькими штурмовым группами при поддержке артиллерии начал атаку во фланг. О новых подвигах российских военнослужащих в зоне спецоперации во вторник, 25 июля, рассказали в Минобороны РФ.

Военнослужащий вел прицельный огонь по транспорту врага, когда штурмовые группы противника, достигнув рубежа спешивания, рассредоточились и стали продвигаться занимаемому российскими войсками опорному пункту. Тогда Агеев тайно сменил позицию и занял выгодный огневой рубеж, открыл прицельный огонь по украинским боевикам и за несколько минут уничтожил около отделения противника.

Гвардии ефрейтор продолжал вести огонь, прикрывая эвакуацию раненных. Несмотря на полученное ранение, Агеев успешно подавил пулеметный расчет, после чего штурмовые группы противника, утратив огневую поддержку, отступили. Благодаря самоотверженным и грамотным действиям гвардии ефрейтора Сергея Агеева, рубеж обороны был удержан.

Тем временем ефрейтор Магомед Гамзатов, управляя топливозаправщиком, подвозил топливо подразделениям батальонной тактической группы, ведущим бой близ одного из населенных пунктов, когда националисты атаковали колонну с автомобилем ефрейтора.

В условиях непрекращающегося огня он совершал противоогневые маневры и вывел автомобиль из-под минометного обстрела противника в безопасное место, после чего вступил в бой. Заняв выгодную позицию, Гамзатов отразил атаку пешей группы боевиков. Затем метким броском гранаты уничтожил минометный расчет врага.

Отбив атаку, колонна и топливозаправшик Гамзатова достигли пункта назначения. Доставленное ефрейтором топливо было использовано для заправки боевых машин батальонной тактической группы, что позволило им успешно выполнить поставленную боевую задачу.

В свою очередь, ефрейтор Кирилл Подгурский в составе танкового экипажа оборонял один из населенных пунктов. На танкоопасном направлении он обнаружил колонну бронетехники противника, направляющейся к линии боевого соприкосновения.

Оценив обстановку, ефрейтор Подгурский принял решение дать противнику бой. В составе экипажа танка он точным выстрелом управляемым вооружением уничтожил головную машину, остановив тем самым вражескую колонну на открытой местности. Затем передал целеуказания подразделениям артиллерии для дальнейшего разгрома вражеской бронетехники и корректировал огонь.

В результате решительных действий ефрейтора Подгурского противник понес масштабные потери и был вынужден отступить.

Днем ранее, 24 июля, в Минобороны рассказали, как младший сержант Сергей Ершов, подразделению которого поручили занять лесополосу рядом с освобожденным поселением, смог прорвать правый фланг и зайти к противнику в тыл.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.