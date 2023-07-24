Эксперимент с бесплатной парковкой проведут в трех поликлиниках Москвы

Парковки у трех поликлиник Москвы изменят правила работы с 31 июля в рамках эксперимента. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Так, согласно пилотному проекту, посетители медучреждений смогут бесплатно припарковать автомобиль на время посещения врача. Между тем, спустя два часа будет действовать повышенный тариф — 1000 рублей в час, уточняет RT.

По словам Раковой, в настоящее время пилотный проект действует на 12 парковочных местах около трех городских поликлиник, сообщает агентство городских новостей «Москва». Места отметят специальными синими информационными щитами, отмечает телеканал «360».

Если пилотный проект получит положительные отклики жителей, то его распространят и на другие медицинские учреждения.

Участвовать в проекте будут филиал № 2 детской городской поликлиники № 91 в Даниловском районе на улице Лестева, филиал № 2 поликлиники № 46 на Иерусалимской улице, а также филиал № 2 детской городской поликлиники № 38 в Проточном переулке, пишет НСН.

В июне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что работы по реконструкции зданий взрослой и детской поликлиник в районе Марьино должны быть ускорены. По словам чиновника, взрослая и детская поликлиники должны начать принимать пациентов уже 1 сентября.

В мае Собянин рассказал, что к осени 2023 года после комплексной реконструкции вновь начнет принимать пациентов филиал №1 поликлиники №46 в Таганском районе. По его словам, в медучреждении будут новые технологии, современное медицинское оборудование, комфортные условия для врачей и пациентов, сообщает сайт kp.ru.