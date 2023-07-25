Реклама
Прямой эфир
Общество
В горах Кабардино-Балкарии при тумане и камнепаде спасли группу с пострадавшим туристом
Мир
Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии
Общество
Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей
Мир
Водитель протаранившего толпу протестующих авто задержан израильской полицией
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном

Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

0
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 июля, поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов органов следствия.

«Уважаемые товарищи, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России», — начал свое поздравление глава государства.

Он отметил, что работа следователя подразумевает жесткую борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, изобличение преступников и защиту невинных лиц.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», — подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил органы предварительного следствия в новых регионах страны — Новороссии и Донбассе, где сейчас активно идет работа над интеграцией в единое правовое пространство России. Он подчеркнул, что необходимо продолжать «системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов».

«Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона. А значит, в устойчивое стабильное развитие всей нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета. Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность, благодаря именно вашей работе», — подвел итог президент.

День сотрудника органов следствия — это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России. Ежегодно отмечается 25 июля.

Выбор указанной даты обусловлен тем, что в этот день 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Следственная канцелярия была первым государственным органом России.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023