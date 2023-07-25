Владимир Путин поздравил сотрудников органов следствия с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин во вторник, 25 июля, поздравил с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов органов следствия.

«Уважаемые товарищи, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России», — начал свое поздравление глава государства.

Он отметил, что работа следователя подразумевает жесткую борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом, изобличение преступников и защиту невинных лиц.

«Здесь нужны особая профессиональная хватка, сильный характер, внутренний нравственный стержень, глубокие разносторонние знания, готовность выдерживать высокие психологические нагрузки и в любых, самых сложных обстоятельствах действовать ответственно и принципиально, порой и с риском для жизни», — подчеркнул президент.

Отдельно Путин отметил органы предварительного следствия в новых регионах страны — Новороссии и Донбассе, где сейчас активно идет работа над интеграцией в единое правовое пространство России. Он подчеркнул, что необходимо продолжать «системную работу по расследованию преступлений карателей, иностранных наемников и неонацистов».

«Рассчитываю, что каждодневным трудом вы будете вносить свой вклад в обеспечение верховенства права и закона. А значит, в устойчивое стабильное развитие всей нашей страны, укрепление ее безопасности и суверенитета. Хочу сказать вам спасибо за честность и самоотдачу и, конечно, за верность лучшим традициям профессии, которые складывались веками, а сейчас получают свое продолжение, достойную историческую преемственность, благодаря именно вашей работе», — подвел итог президент.

День сотрудника органов следствия — это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России. Ежегодно отмечается 25 июля.

Выбор указанной даты обусловлен тем, что в этот день 25 июля 1713 года был издан именной указ Петра I «О создании следственной канцелярии гвардии майора М.И. Волконского». Следственная канцелярия была первым государственным органом России.