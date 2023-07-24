Минтруд предложил выплату семьям пострадавших в СВО детей

Семьи, в которых дети получили ранения после начала спецоперации по защите Донбасса, могут получить выплату в размере 100 тыс. рублей. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

«В соответствии с проектом указа помощь получат семьи детей, получивших ранение или травму в период с 24 февраля 2022 года, проживающие в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в регионах, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции: Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Ростовской областях, Краснодарском крае и Республике Крым. Размер выплаты составит 100 тыс. рублей, порядок ее предоставления будет установлен правительством», — говорится в проекте постановления, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Кроме того, документ рекомендует обеспечить пострадавшим детям ежегодный отдых и оздоровление, а при необходимости санаторно-курортное лечение. Единовременную выплату назначат по месту жительства пострадавшего ребенка. При этом в документе под таким увечьем подразумеваются ранения, травмы и контузии.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее, 13 июля, в ходе встречи с военкорами в Кремле президент РФ Владимир Путин отметил, что федеральные власти могут рекомендовать субъектам РФ установить единые выплаты из региональных бюджетов участникам спецоперации.

24 июля Владимир Путин также установил единовременные выплаты в 5 млн рублей семьям в случае гибели сотрудников МЧС России в зоне спецоперации, 3 млн рублей — при ранении.

До этого, 12 мая, Министерство просвещения РФ сообщило о том, что студентам педагогических вузов из семей участников СВО будет оказана социальная поддержка. В частности, речь идет о назначении этим студентам ежемесячных и единовременных выплат, предоставлении жилья в общежитии в первоочередном порядке, а также ежегодной компенсации к месту жительства и к месту учебы, если педагогический вуз находится в другом населенном пункте.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.