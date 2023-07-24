Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское в Новой Москве. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается на сайте столичной мэрии.

По его словам, запланировано строительство четырехэтажного здания, его площадь составит порядка 14,5 тыс. кв. м. Оно разместится между улицами Троицкая, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе, уточняет сайт kp.ru.

Комплекс будет предназначаться для проведения научных исследований и разработок, сообщает RT. Арендовать площадки центра смогут высокотехнологичные компании из таких отраслей, как автомобиле- и машиностроение, электроника, IT-сектор, пишет НСН.

Объект будет построен по программе стимулирования создания мест приложения труда, отмечает РИАМО. Реализация этого проекта поможет создать порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

13 июля депутат Мосгордумы Андрей Титов объяснил важность расширения технопарка в Зеленограде. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что расширение комплекса позволит создать больше высокотехнологичных предприятий. Проект предусмотрел создание трех лабораторных и шести производственных корпусов. Новые пространства позволят компаниям с узкой специализацией работать более эффективно, стремиться к максимальной конкурентоспособности и прибыльности, отмечает телеканал «360».

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде планиурется завершить до конца 2023 года.