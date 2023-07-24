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Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в Новой Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект здания центра инноваций и импортозамещения в поселении Воскресенское в Новой Москве. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщается на сайте столичной мэрии.

По его словам, запланировано строительство четырехэтажного здания, его площадь составит порядка 14,5 тыс. кв. м. Оно разместится между улицами Троицкая, Барышевская Роща, Руденко и Остафьевским шоссе, уточняет сайт kp.ru.

Комплекс будет предназначаться для проведения научных исследований и разработок, сообщает RT. Арендовать площадки центра смогут высокотехнологичные компании из таких отраслей, как автомобиле- и машиностроение, электроника, IT-сектор, пишет НСН.

Объект будет построен по программе стимулирования создания мест приложения труда, отмечает РИАМО. Реализация этого проекта поможет создать порядка 230 новых высокотехнологичных рабочих мест.

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13 июля депутат Мосгордумы Андрей Титов объяснил важность расширения технопарка в Зеленограде. В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что расширение комплекса позволит создать больше высокотехнологичных предприятий. Проект предусмотрел создание трех лабораторных и шести производственных корпусов. Новые пространства позволят компаниям с узкой специализацией работать более эффективно, стремиться к максимальной конкурентоспособности и прибыльности, отмечает телеканал «360».

Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде планиурется завершить до конца 2023 года.

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