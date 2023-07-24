Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии

В национальном парке Шумава в Чехии шесть детей пострадали из-за удара молнии по палаточному лагерю. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил чешский информационный портал iDNES со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 июля. Во время бури, которая пронеслась над туристическим лагерем на берегу реки Тепла Влтава, молния ударила между брезентовыми палатками.

«На место происшествия немедленно выехали спасательные отряды из Вимперка, Волара и Прахатика. В итоге мы перевезли шестерых детей из лагеря в больницу в Прахатице», — сказала пресс-секретарь южночешских спасателей Зузана Файтлова.

Издание отмечает, что ни у кого из детей после обследования не было обнаружено серьезных травм. Спасатели, а также отряд пожарных, прибывший на место случившегося, помогли оставшимся в лагере ребятам справиться с ситуацией и успокоиться.

Ранее, 21 июля, ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены. До сих пор неизвестно, был ли он поражен электричеством или молнией, его нашли рядом с установками. Расследование продолжается