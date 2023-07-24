Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном
Мир
Kyodo сообщило о запуске КНДР двух баллистических ракет
Происшествия
Мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке
Армия
Тульские десантники поразили из «Града» позиции ВСУ в районе Соледара
Армия
Проект о повышении призывного возраста рассмотрят во II чтении 25 июля

Шестеро детей пострадали из-за удара молнии в Чехии

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Jan Eifert
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В национальном парке Шумава в Чехии шесть детей пострадали из-за удара молнии по палаточному лагерю. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщил чешский информационный портал iDNES со ссылкой на спасателей.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 21 июля. Во время бури, которая пронеслась над туристическим лагерем на берегу реки Тепла Влтава, молния ударила между брезентовыми палатками.

«На место происшествия немедленно выехали спасательные отряды из Вимперка, Волара и Прахатика. В итоге мы перевезли шестерых детей из лагеря в больницу в Прахатице», — сказала пресс-секретарь южночешских спасателей Зузана Файтлова.

Издание отмечает, что ни у кого из детей после обследования не было обнаружено серьезных травм. Спасатели, а также отряд пожарных, прибывший на место случившегося, помогли оставшимся в лагере ребятам справиться с ситуацией и успокоиться.

Ранее, 21 июля, ребенок погиб во время шквального ветра с дождем в городе Нови-Сад на севере Сербии, еще пять человек были спасены. До сих пор неизвестно, был ли он поражен электричеством или молнией, его нашли рядом с установками. Расследование продолжается

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023