Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На Кольском полуострове пропала группа московских школьников
Мир
Эрдоган сообщил об укреплении сил для тушения пожаров самолетами из РФ
Происшествия
В Подмосковье загорелась электричка
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном
Мир
Kyodo сообщило о запуске КНДР двух баллистических ракет
Происшествия
Мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке
Армия
Тульские десантники поразили из «Града» позиции ВСУ в районе Соледара
Армия
Проект о повышении призывного возраста рассмотрят во II чтении 25 июля
Сюжет:

Захарова ответила ООН на призыв не допустить эскалации после атаки БПЛА на Москву

Захарова о призыве ООН не допускать эскалации на Украине: это призыв к тем, кто поставляет оружие киевскому режиму
0
Фото: Global Look Press/MFA Russia
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Избегать эскалации на Украине стоит тем, кто поставляет оружие террористическому киевскому режиму. Об этом 24 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном», — написала Захарова в своем Telegram-канале в ответ на призыв Организации Объединенных Наций (ООН) принять меры, чтобы не допустить эскалации на Украине.

Она также подчеркнула, что секретариат ООН стесняется называть поставщиков оружия Украине, и сама назвала эти страны.

«США, Британия, Франция, Германия и вся натовская ось зла», — отметила Захарова.

Воздушные знаки: какие беспилотники разработал и применяет Киев
И что за аппараты атаковали российскую столицу в конце мая

Ранее в этот день заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что стороны конфликта на Украине должны избегать действий, которые ведут к эскалации конфликта, и принять дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

В этот день Минобороны РФ пресекло атаку украинских беспилотников на объекты в Москве: один из взрывов произошел на Комсомольском проспекте, там были повреждены крыша дома, стекла зданий и витрины магазинов. Второй прозвучал в офисном здании на проспекте Лихачева.

В этот же день Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма. Затем сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что украинские атаки БПЛА на Москву и Крым стали следствием неудач Киева в наступлении. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют территории России, чтобы создать видимость каких-то действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023