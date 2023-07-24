Захарова ответила ООН на призыв не допустить эскалации после атаки БПЛА на Москву
Избегать эскалации на Украине стоит тем, кто поставляет оружие террористическому киевскому режиму. Об этом 24 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это призыв к тем, кто, заявляя о своей невовлеченности в конфликт, поставляет террористическому киевскому режиму оружие, включая кассетные боеприпасы и снаряды с обедненным ураном», — написала Захарова в своем Telegram-канале в ответ на призыв Организации Объединенных Наций (ООН) принять меры, чтобы не допустить эскалации на Украине.
Она также подчеркнула, что секретариат ООН стесняется называть поставщиков оружия Украине, и сама назвала эти страны.
«США, Британия, Франция, Германия и вся натовская ось зла», — отметила Захарова.
Ранее в этот день заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что стороны конфликта на Украине должны избегать действий, которые ведут к эскалации конфликта, и принять дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.
В этот день Минобороны РФ пресекло атаку украинских беспилотников на объекты в Москве: один из взрывов произошел на Комсомольском проспекте, там были повреждены крыша дома, стекла зданий и витрины магазинов. Второй прозвучал в офисном здании на проспекте Лихачева.
В этот же день Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма. Затем сенатор от Республики Крым Сергей Цеков отметил, что украинские атаки БПЛА на Москву и Крым стали следствием неудач Киева в наступлении. Он считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют территории России, чтобы создать видимость каких-то действий.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.