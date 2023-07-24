«Известия» показали кадры уничтожения техники ВСУ бойцами «Каскада»

Кадры уничтожения техники и военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) бойцами оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» в понедельник, 24 июля, показали «Известия».

На записи, сделанной с дрона, видно, как российская армия, используя боевые машины, с точностью атакует позиции противника. Артиллерией было также нанесено огневое поражение по военной базе ВСУ.

Ранее в это же день корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции противника из реактивных систем залпового огня «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожают позиции ВСУ, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Накануне фициальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на краснолиманском направлении российские силы отразили семь атак ВСУ и уничтожили до 170 боевиков.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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