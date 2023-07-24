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Теннисистка Мирра Андреева с победы стартовала на турнире в Лозанне

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Фото: Global Look Press/Pascal Muller
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Российская 16-летняя теннисистка Мирра Андреева выиграла матч первого круга на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Лозанне.

Она обыграла украинку Даяну Ястремскую со счетом 6:0, 6:2. Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Во втором круге российская спортсменка сыграет с венгеркой Анной Бондар.

Для Андреевой это первый турнир WTA, на котором она получила посев. 64-я ракетка мира стала шестой сеяной.

Во второй круг турнира в Лозанне также вышла Элина Аванесян, обыгравшая на отказе соотечественницу Евгению Родину.

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Грунтовый турнир в Лозанне проходит с 24 по 30 июля. На нем будет разыгран призовой фонд в размере $259 303.

17 июля Мирра Андреева вошла в топ-100 рейтинга WTA. Она заняла 66-е место. Это произошло после того, как она дошла до четвертого круга турнира в Уимблдоне.

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