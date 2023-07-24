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ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» войдет в состав Курчатовского института

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника» присоединится к Научно-исследовательскому центру «Курчатовский институт». Соответствующее распоряжение 24 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Реорганизовать в форме присоединения к центру ФНИЦ «Кристаллография и фотоника», сохранив наименование и основные цели деятельности центра», — сказано в распоряжении.

Документ обязывает Минобрнауки России совместно с Росимуществом в течение шести месяцев осуществить реорганизацию в пределах бюджетных ассигнований, выделенных на обеспечение деятельности двух учреждений.

«Кристаллография и фотоника» проводит фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследований в области кристаллографии, химической физики, лазерно-информационных технологий с ускоренным внедрением полученных результатов, создает материалы, кристаллы с заданными свойствами путем «сборки», начиная с атомно-молекулярного уровня методов, а также аддитивных технологий, основанных на фотонике, фотохимии и информатике.

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25 апреля ученый совет Курчатовского института и президиум Российской академии наук (РАН) обсудили на заседании достижения в области науки и ее перспективы. Президент института Михаил Ковальчук в ходе выступления отметил, что Россия по-прежнему может гордиться своими достижениями в науке.

Ранее, 27 марта, Курчатовский институт был переведен под научно-методическое руководство РАН. Михаил Ковальчук заявил, что РАН возвращает себе утраченные функции научного руководства, которые имела в СССР.

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