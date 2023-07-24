Три женщины погибли при пожаре в частном доме в Уфе

В результате пожара в частном доме на окраине Уфы погибли три женщины. Об этом 24 июля сообщило главное управление МЧС России по Башкортостану.

«Сегодня вечером сотрудники МЧС России выехали на тушение частного дома по улице Биологическая в Уфе. Бревенчатый дом 5 на 7 м горел по всей площади. Пламя удалось локализовать, открытое горение потушено», — сообщило ведомство в Telegram.

В ходе тушения были обнаружены тела трех женщин. На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в результате пожара в квартире жилого дома в Шенкурском проезде на северо-востоке Москвы погибла женщина 1943 года рождения. В распоряжении «Известий» появились кадры последствий пожара, на которых видно, что огонь опалил дверь квартиры.

О возгорании в жилом доме на северо-востоке Москвы сообщалось ранее в этот же день, 22 июля. Как выяснили «Известия», огонь разгорелся в квартире на восьмом этаже в одном из домов по Шенкурскому проезду. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые во время тушения обнаружили тело погибшей.