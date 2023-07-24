Реклама
Прямой эфир
Общество
Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни
Общество
Россияне выиграли три золота на Международной олимпиаде по химии
Мир
Град пробил нос летевшего из Милана в Нью-Йорк самолета
Политика
Путин подписал закон о запрете смены пола
Происшествия
Власти сообщили о попавшей под обстрел скорой помощи под Херсоном
Мир
Kyodo сообщило о запуске КНДР двух баллистических ракет
Происшествия
Мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке
Армия
Тульские десантники поразили из «Града» позиции ВСУ в районе Соледара
Армия
Проект о повышении призывного возраста рассмотрят во II чтении 25 июля
Экономика
В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива
Мир
Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Общество
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы

Три женщины погибли при пожаре в частном доме в Уфе

0
Фото: МЧС РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате пожара в частном доме на окраине Уфы погибли три женщины. Об этом 24 июля сообщило главное управление МЧС России по Башкортостану.

«Сегодня вечером сотрудники МЧС России выехали на тушение частного дома по улице Биологическая в Уфе. Бревенчатый дом 5 на 7 м горел по всей площади. Пламя удалось локализовать, открытое горение потушено», — сообщило ведомство в Telegram.

В ходе тушения были обнаружены тела трех женщин. На месте работает дознаватель МЧС России и эксперт испытательной пожарной лаборатории. Причины пожара устанавливаются.

Деньги жаром: как получить жилье взамен сгоревшего
Можно ли вернуть квартиру или дом, если они пострадали не по вине владельцев

Накануне сообщалось, что в результате пожара в квартире жилого дома в Шенкурском проезде на северо-востоке Москвы погибла женщина 1943 года рождения. В распоряжении «Известий» появились кадры последствий пожара, на которых видно, что огонь опалил дверь квартиры.

О возгорании в жилом доме на северо-востоке Москвы сообщалось ранее в этот же день, 22 июля. Как выяснили «Известия», огонь разгорелся в квартире на восьмом этаже в одном из домов по Шенкурскому проезду. На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые во время тушения обнаружили тело погибшей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023