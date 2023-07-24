Ремонт улицы Кулахметова завершили в Казани

В Казани завершили капитальный ремонт улицы Кулахметова, пролегающей по территории Московского и Кировского районов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского миндортранса.

Работы прошли на участке протяженностью 1,1 км. Подрядчик уложил более 27 тыс. кв. м асфальта и отремонтировал тротуары на общей площади 4,8 тыс. кв. м.

На дороге обустроены остановочные карманы для общественного транспорта и шесть остановочных павильонов. Также смонтированы дорожные знаки, светофоры, ограждение, нанесена разметка, пишет ИА «Татар-информ».

Улицу отремонтировали в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В целом в Татарстане в 2023 году по нацпроекту планируется привести в порядок 221,8 км дорог регионального значения, 37,1 км дорог Казанской агломерации, 22,8 км дорог Набережночелнинской агломерации, 2,2 км Нижнекамской агломерации.