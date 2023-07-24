Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев скончался на 74-м году жизни. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

«24 июля в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской Республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики приносит глубокие соболезнования родным и близким», — сообщило ведомство в Telegram.

Соловьев родился в Удмуртии в 1950 году. Начинал карьеру рабочим на Ижевском электромеханическом заводе, затем занимал управляющие должности в «Удмуртавтодоре».

В 2003 году Соловьев был избран в Государственный совет Удмуртии, стал первым заместителем председателя, а затем спикером регионального парламента. В 2013-м Соловьев стал членом Совета Федерации.

Через год политик был назначен исполняющим обязанности главы Удмуртии, в том же год был избран на этот пост. В 2017 году Соловьев был арестован в связи с обвинением в коррупции и лишен поста главы республики.

Губернатора обвинили в получении взяток в период с 2014 по 2016 год на сумму 139 млн рублей наличными плюс доля в размере 2,7 млн рублей в коммерческой организации. В октябре 2020 года суд приговорил Соловьева к лишению свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей.

В марте 2021 года суд удовлетворил ходатайство Соловьева и освободил его от тюремного наказания в связи с болезнью.