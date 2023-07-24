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Привокзальную площадь аэропорта Томска закроют из-за строительства терминала

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Фото: соцсети
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Въезд на привокзальную площадь аэропорта Томска закроют в связи с работами по строительству нового терминала. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«В связи с реконструкцией въезд на привокзальную площадь будет временно закрыт с 25 июля 2023 года. Размещение автомобилей можно будет осуществлять на бесплатных парковках, расположенных рядом с привокзальной площадью», — говорится в сообщении.

Как уточняет РИА «Томск», строительство терминала стартовало в 2021 году, завершить работы планировали в 2023-м. К июню текущего года удалось закончить возведение металлического каркаса первого и второго этажей, строительство подвала. В июле на привокзальной площади началась прокладка инженерных сетей, в связи с чем часть территории закрыли.

Заказчиком строительства выступает «Новапорт», подрядчиком — ООО «Новолекс». Изначальная стоимость реконструкции составляла 2,4 млрд рублей, позже цена выросла более чем на 600 млн рублей.

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