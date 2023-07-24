Детсад в Засвияжском районе Ульяновска достроят к середине августа

В Засвияжском районе Ульяновска к середине августа планируют завершить строительство нового детского сада на улице Шигаева. Об этом 24 апреля сообщает ulpravda.ru.

Дошкольное учреждение рассчитано на 160 воспитанников, которых распределят на восемь групп. Будет организована и ясельная группа для детей в возрасте от одного года. Проект предусматривает обустройство спортивного и музыкального залов, кабинетов логопеда и психолога.

Подрядчику осталось смонтировать систему видеонаблюдения, охранную и пожарную сигнализацию, установить мебель и наружные лестницы, а также завершить озеленительные работы.

Уточняется, что разбитая за время строительства детсада дорога будет восстановлена. Дорожники уже сняли старый асфальт, установили новый бордюрный камень и уложили основание.

Дорогу и детсад возводят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стоимость строительства детсада составила 380 млн рублей, средства выделены из федерального, регионального и городского бюджетов.