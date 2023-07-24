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Командующий «Ленинградским полком» погиб в зоне спецоперации

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Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
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Командующий «Ленинградским полком» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 24 июля сообщил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский.

«Выполняя долг в зоне СВО, 14 июля он принял решение прийти на помощь отряду «Шторм», оказавшемуся в оперативном окружении украинских боевиков. Полковник с группой поддержки выдвинулись навстречу отряду. Их движение было замечено противником, командир и его бойцы вступили в бой с неприятелем», — приводит его слова сайт Заксобрания.

В ходе столкновения Вашунин был отсечен от однополчан и серьезно ранен. Несмотря на принятые меры самопомощи, он скончался.

Бельский сообщил, что полковник представлен к званию Героя Российской Федерации посмертно.

«Его гибель — невосполнимая утрата для всех нас. Вечная память и слава командиру «Ленинградского полка». Благодарность за его подвиг и пример беззаветной любви к Отечеству и своим товарищам навсегда сохранится в наших сердцах», — добавил он.

«Подлатаемся и будем продолжать»
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22 июля военкор «РИА Новости» Ростислав Журавлев погиб в зоне спецоперации при украинском обстреле. Также ранения получил фотокорреспондент «РИА Новости» Константин Михальчевский. Под огонь попала и съемочная группа «Известий» — корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Как заявили в Минобороны РФ, попавшие под обстрел журналисты МИЦ «Известия» и «РИА Новости» готовили материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области кассетными боеприпасами.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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