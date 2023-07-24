Свыше 2 тыс. нарушений ПДД выявили в Самарской области за выходные

На дорогах Самарской области с 21 по 23 июля зафиксировано более 2 тыс. нарушений правил дорожного движения (ПДД). Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

За три дня сотрудники ГИБДД выявили 66 случаев вождения в состоянии опьянения, 59 нарушений правил перевозки детей, 110 правонарушений со стороны пешеходов. За игнорирование ремней безопасности привлечены 277 автомобилистов, за незаконную тонировку еще 341 человек.

«Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 27 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии», — добавили в ведомстве.

Как уточняет НИА «Самара», еще 62 нарушения связаны с использованием мототранспорта. Речь идет об организации несанкционированных гонок на дорогах, неисправности у транспорта системы выпуска отработанных газов, нарушении правил маневрирования и управления, а также об управлении без мотошлемов, регистрационных и водительских документов.