В ООН отреагировали на атаку беспилотников на Москву

Стороны конфликта на Украине не должны допустить эскалации. Об этом 24 июля заявил на брифинге заместитель представителя генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Фархан Хак.

«Мы хотим, чтобы все стороны избегали действий, которые ведут к эскалации конфликта», — сказал Хак, комментируя сегодняшнюю атаку беспилотников на Москву.

Представитель организации призвал страны, участвующие в конфликте, принять дополнительные меры, чтобы не допустить ухудшения ситуации.

Ранее в этот день была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Как сообщили очевидцы «Известиям», взрыв произошел на Комсомольском проспекте. В результате были повреждены крыша дома, стекла зданий и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

Минобороны РФ сообщило, что средства радиоэлектронной борьбы подавили два беспилотника — они потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал.

При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этот же день назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма. Позже в этот же день сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал украинские атаки БПЛА на Москву и Крым следствием неудач Киева в наступлении. По его мнению, украинские военные атакуют территории России, чтобы создать видимость каких-то действий.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.