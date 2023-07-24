Сбивший девушку в Москве водитель Maserati рассказал об отказавших тормозах

Водитель, сбивший девушку после заноса на Каланчевской улице в Москве, заявил, что у него отказали тормоза. Об этом он рассказал 24 июля «Известиям».

«Дорога была нормальной, просто отказали тормоза. Я жал, как мог, пытался вырулить в левую сторону, чтобы никого не сбить. Девушка шла по тротуару. Она в больнице, я сразу побежал к ней, вызвал скорую помощь», — сказал он.

По словам водителя, это его первое ДТП за 15 лет, что он водит автомобиль.

Ранее в этот день на видео попал момент аварии, во время которой водитель Maserati сбил пешехода, снес столб и врезался в здание. Инцидент произошел напротив станции Каланчевская. В результате пострадала 29-летняя девушка. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.