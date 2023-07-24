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Kyodo сообщило о запуске КНДР двух баллистических ракет

Kyodo: КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет
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Фото: Global Look Press/Chao Zhongshe
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КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Отмечается, что ракеты были запущены в направлении Японского моря. Дальность полета обеих составила около 400 км.

По данным агентства, власти Японии в понедельник выразили протест правительству КНДР в связи с осуществленным запуском. При этом возмущение было выражено по линии посольства Японии в Пекине.

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов информирует, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в Восточное море в ночь на 24 июля по местному времени.

Военные анализирует подробные характеристики летательного аппарата.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что две северокорейские баллистические ракеты малой дальности приземлились в Восточном море, пролетев 550 км.

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До этого, 16 июля, Южная Корея, США и Япония провели трехсторонние учения по противоракетной обороне в международных водах Японского моря. По сообщению СМИ, учения были направлены на усиление способностей военных трех стран по реагированию на баллистические ракеты.

Ранее, 15 июня, КНДР запускала баллистическую ракету в сторону Японского моря. Данные о запуске подтвердил объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.

14 июля южнокорейский МИД заявил, что правительство Республики Корея расширило санкции в отношении КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Запреты коснулись действующих и бывших крупных чиновников Северной Кореи.

КНДР осуществляла запуск ракеты и 12 июля. Она находилась в воздухе 74 минуты и упала в 250 км от Хоккайдо, вне пределов исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Из 12 пусков страны этот полет стал самым длительным.

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