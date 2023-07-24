В водохранилище в Мытищах найден труп с гирей на ноге

В Мытищах из водохранилища вытащили тело мужчины с гирей на ноге. Об этом 24 июля сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела 26-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении следственного органа в Telegram-канале.

Днем ранее тело мужчины с прикрепленной к ноге спортивной гирей нашли в Клязьменском водохранилище.

Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Они осмотрели место происшествия. Им удалось выяснить, что найденная с телом гиря принадлежала погибшему.

По делу назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным Telegram-канала «112», тело обнаружил рыбак недалеко от деревни Новоалександрово, когда ловил рыбу. К ноге утопленника была наручниками пристегнута 16-килограммовая гиря. Погибшим оказался 25-летний Егор Тивиков. Он умер около недели назад. Мужчина был полностью одет, при нем был мобильный телефон.

Ранее, 21 июля, в акватории Сочи спасатели обнаружили тело пропавшего ранее мужчины. Его брат сообщил, что во время купания потерял родственника, который не умел плавать, из виду. Погибший был найден на расстоянии 400 м от берега в районе пансионата «Горный воздух».