Экономист назвал способ борьбы с финансовыми пирамидами в Сети

Бороться с ростом числа финансовых пирамид в интернете можно популяризацией венчурного бизнеса и финансовым просвещением россиян. Такое мнение проректор РАНХиГС, доктор экономических наук Андрей Марголин высказал в понедельник, 24 июля, комментируя распространение в интернете онлайн-игр с признаками финансовых пирамид.

«Отсюда следует две истории. Необходимо, чтобы программа повышения финансовой грамотности работала эффективнее. Бесплатный сыр только в мышеловке. Ну и надо популяризировать венчурный бизнес, где есть риски, но и государственное регулирование тоже. Он связан с реализацией инновационных проектов, способствует развитию страны, а пирамиды способствуют обогащению тех, кто их строит», — объяснил эксперт в беседе с телеканалом «Звезда».

Ранее в этот день «Известиям» сообщили в Центробанке (ЦБ РФ), что регулятор выявил в России рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры. По мнению экспертов, ущерб от таких финпирамид только за первое полугодие может достигать $5–6 млн.

Как отметили в ЦБ, более 22% нелегальных проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй». При этом отсутствие соревновательного элемента — отличительная особенность таких проектов. А мошенники активно пользуются заинтересованностью жителей страны в дополнительном заработке.

Директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов рассказал, что в настоящий момент известно около 100 разновидностей подобных игр. Пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса. Это, например, такие проекты, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies, Mining Farm и другие.

Замдиректора центра компетенций «Технологии доверенного взаимодействия» (НТИ) на базе ТУСУР Руслан Пермяков заявил, в свою очередь, что финансовую пирамиду можно распознать по нескольким признакам. В частности, такие проекты всегда обещают сверхвысокую прибыль и за короткое время, передает RT.