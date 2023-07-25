Школы в малонаселенных городах и районах могут усилить профессиональной охраной. О проработке предложений по этому вопросу говорится в ответе Минпросвещения зампреду комитета Госдумы (ГД) по безопасности Анатолию Выборному, который имеется в распоряжении «Известий».

Как сообщалось ранее, 11 июня, депутат обращался в правительство с просьбой пересмотреть постановление правительства № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ». В 2022 году в него были внесены поправки, согласно которым не подлежат охране образовательные учреждения, которые расположены в населенных пунктах численностью населения менее 100 тыс.

«Во исполнение указания президента РФ от 2 января 2023 года в части обеспечения образовательных организаций профессиональной охраной вне зависимости от присвоенной им категории опасности Минпросвещения России сформирована межведомственная рабочая группа с целью подготовки предложений по внесению изменений», — говорится в ответе Минпросвещения (есть у «Известий»).

В министерстве также сообщают, что в ходе работы межведомственной рабочей группы вопрос о целесообразности и возможности обеспечения объектов (территорий) четвертой категории опасности профессиональной физической охраной детально прорабатывается с учетом мнения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, а также органов исполнительной власти субъектов.

«Первый шаг сделан. Следующая задача — решить вопрос о полноценной профессиональной охране детей в каждой российской школе. В рамках этой группы обсудим выявленные проблемы в сфере безопасности образовательных учреждений. И, уверен, примем решения, которые послужат повышению качества охраны, в частности, малокомплектных школ», — прокомментировал решение о создании рабочей группы Выборный.

По его словам, то, что ряд школ в России не имеют профессиональной охраны, несправедливо по отношению к детям и родителям, которым приходится скидываться на частных охранников. Хотя учащихся государственных школ в мегаполисах государство охраняет за счет бюджетных средств, пояснил он.

Как рассказала «Известиям» 11 июня глава комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, тема защиты детей в школах поднималась еще на парламентских слушаниях в 2021 году, так как проблема очень серьезная.

В свою очередь, эксперт в сфере безопасности Сергей Саминский объяснил, что в России в настоящее время есть ресурсы и возможности, чтобы обеспечить охрану и антитеррористическую защищенность всех образовательных организаций.