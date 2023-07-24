Внедорожник протаранил супермаркет в Подмосковье

В Чехове Московской области внедорожник протаранил супермаркет, въехав в его стену. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщили в городском Telegram-канале.

Инцидент произошел после полудня по улице Угловая в деревне Васькино. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как автомобиль Toyota Land Cruiser снес стену магазина «Пятерочка».

«Вот так вот приедешь в «Пятерочку», захочешь купить мороженого, а кто-то на «крузаке» наполовину заехал прямо в нее», — прокомментировал ДТП один из водителей.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области выяснили, что мужчина 1960 года рождения, находившийся за рулем иномарки, при парковке не справился с управлением и совершил наезд на витрину магазина. По данному факту продолжается проверка.

В результате происшествия пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается.

Накануне в Красноярске автобус на ходу протаранил пять машин, пока его водитель дрался с владельцем другого автомобиля прямо на дороге. Оба участника происшествия подали заявления в полицию. Сведений о пострадавших нет.