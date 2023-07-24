Мирная жительница подорвалась на мине «Лепесток» в Донецке

Женщина получила ранение при подрыве на мине «Лепесток» в Донецке. Об этом 24 июля сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«В Куйбышевском районе на улице Семенова-Тянь-Шанского получила ранения женщина 1942 года рождения. Пострадавшая доставлена в городскую больницу № 17», — написал он в Telegram.

Кулемзин сообщил, что мины разбросали в городе украинские боевики, из-за чего на них подрываются мирные жители.

Ранее, 6 июля, житель Донецка также получил ранение после подрыва на мине «Лепесток», ему было оказана вся необходимая помощь в Республиканском травматологическом центре.

До этого, 26 июня, в Славяносербском районе Луганской Народной Республики на неизвестном взрывном устройстве подорвались четыре человека. Один из них погиб, еще трое пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.