Российский гиперспектрометр установят на МКС

Первый российский прибор удаленного экомониторинга установят на МКС. Основная задача гиперспектрометра — съемка поверхности Земли. Прибор будет проводить оценку запасов древесины и ресурсов, передает телеканал «Известия». Чрезвычайных ситуаций и состояния посевных площадей. Ранее гиперспектрометр прошел испытания на макете МКС. Космонавты уже проходят обучение работе с прибором в Московском физико-техническом институте.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.