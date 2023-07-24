Компания Twitter сменила название и логотип

Социальная сеть Twitter получила новый домен x.com. Ранее владелец компании Илон Маск в своем аккаунте изменил аватарку на белую букву Х на черном фоне. Бизнесмен опубликовал в Сети пост с разъяснением. Маск отметил, что официальный логотип также изменится, передает телеканал «Известия». Привычная синяя птица должна исчезнуть в ближайшее время. О слиянии Twitter и X Corp. стало известно в апреле. Владельцем обеих компаний является Илон Маск.

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