Тарасов пожелал Дацику победы в бою с Томпсоном

Видеоблогер Артем Тарасов 24 июля пожелал победы российскому борцу Вячеславу Дацику в поединке с британцем Оли Томпсоном.

«Вячеслав Дацик очень сильно изменился. Круто наблюдать, как он поднялся со дна до тех, кем он сейчас является. Я желаю тебе победы, я знаю, что ты выиграешь. Удиви всех в очередной раз», — сказал Тарасов.

Он напомнил, что сам в прошлом выходил на ринг с Дациком и с тех пор стал его фанатом.

Ранее в этот день боксер Павел Шульский спрогнозировал результаты боя между Дациком и Томпсоном. Он считает, что россиянин отправит соперника в нокаут уже в первом раунде.

Поединок Дацика по прозвищу Рыжий Тарзан и Томпсона пройдет 18 августа на волейбольной арене «Динамо» в Москве в рамках проекта «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

Вячеслав Дацик — звезда «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он один из самых известных бойцов России. Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер. Побеждал таких соперников, как Кофе Кинг, Сауло Кавалари, Джефф Монсон.

Оли Томпсон — британский боец ММА. В статусе профессионального спортсмена выходит на бои уже 14 лет. Выступал в таких промоушенах, как UFC и Bellator. Провел 37 боев, в 21 бою одержал победу.