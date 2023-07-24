Автомобиль сбил девушку и врезался в стену на Каланчевской улице в Москве
В Москве на Каланчевской улице автомобиль сбил девушку, снес столб и врезался в здание. Об этом 24 июля сообщил столичный дептранс в своем Telegram.
Авария произошла в районе дома № 29с2 напротив станции Каланчевская.
По словам источника «Известий», пострадала 29-летняя девушка. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.
Ранее в этот день в Москве на Рязанском проспекте произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла в районе дома № 86/1. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Отмечалось, что он двигался на запрещающий сигнал светофора.