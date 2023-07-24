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Автомобиль сбил девушку и врезался в стену на Каланчевской улице в Москве

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Фото: Дептранс Москвы
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В Москве на Каланчевской улице автомобиль сбил девушку, снес столб и врезался в здание. Об этом 24 июля сообщил столичный дептранс в своем Telegram.

Авария произошла в районе дома № 29с2 напротив станции Каланчевская.

По словам источника «Известий», пострадала 29-летняя девушка. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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Ранее в этот день в Москве на Рязанском проспекте произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла в районе дома № 86/1. В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. Отмечалось, что он двигался на запрещающий сигнал светофора.

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