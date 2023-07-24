В Совфеде объяснили украинские атаки беспилотниками

Украинские атаки беспилотниками (БПЛА) на Москву и Крым можно расценивать как следствие неудач Киева в наступлении. Такое мнение член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Республики Крым Сергей Цеков высказал в понедельник, 24 июля.

«Я считаю, что атаки — следствие их неудач в наступлении. Они там терпят поражение и, чтобы показывать, что они ведут какие-то боевые действия, наносят урон, они и атакуют территории России. Это, в частности, показывает, что проигрывают они», — заявил сенатор в беседе с RT.

Также Цеков подчеркнул, что Россия должна действовать решительно, чтобы «пресекать все эти действия в отношении регионов».

«Где проживают граждане России — это наша общая земля, и ее надо защищать везде качественно», — заключил он.

Ранее в этот день была пресечена атака украинских беспилотников на объекты в Москве. Очевидцы рассказали «Известиям», что взрыв произошел на Комсомольском проспекте. Повреждения получили крыша дома, остекление домов и витрины магазинов. Также взрыв прогремел в офисном здании на проспекте Лихачева.

После этого движение по проспекту было временно перекрыто, сообщает телеканал «360». Водителям предлагали выбрать пути объезда.

В Минобороны РФ сообщили, что два беспилотных летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и впоследствии потерпели крушение. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в результате происшествия нет серьезных разрушений, никто не пострадал, сообщает телеканал «Звезда».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала атаку беспилотников на Москву актом международного терроризма.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. О начале ее проведения глава государства Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.