Мужчина погиб во время купания в Волге в Астраханской области
В Приволжском районе Астраханской области во время купания в реке Волге утонул мужчина. Организована проверка, сообщает СУ СКР по региону.
Трагедия произошла вечером в минувшую пятницу, 21 июля, в селе Растопуловка. По данным следствия, 33-летний житель села Трусово Наримановского района утонул во время купания в реке на глазах у своей жены.
Утром 23 июля тело погибшего обнаружили водолазы ГКУ «Волгоспас». Признаков насильственной смерти на нем не зафиксировано, пишет «Астрахань 24».
По факту гибели человека организована проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
23 июля сообщалось, что в Нижегородской области семья из трех человек перевернулась на лодке. Ребенка удалось спасти, его родители погибли.