Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца июля

До конца июля доллар может вырасти до 93 рублей, евро — до 103 рублей, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 24 июля.

По данным сайта Мосбиржи, на 17:47 доллар достиг 90,5 рубля, евро — 100,3. Еще в начале этого месяца американская валюта торговалась в районе 88,7 рубля, европейская — 96,6.

Эксперт обратил внимание на то, что российская нацвалюта не проявила реакций в ответ на решение Центробанка (ЦБ) РФ повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

«Динамики и не ожидалось: чем дольше длится процесс повышения стоимости кредитования, тем меньше импульса в моменте. В настоящее время рубль опирается на локальный спрос в рамках проходящего налогового периода в России. Это займет несколько дней, а затем рынок стабилизирует сам себя. До конца июля доллар США может находиться в пределах бокового диапазона с вероятностью умеренного роста до 93 рублей, для евро — 103 рублей», — заключил Антонов.

Ранее, 21 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.