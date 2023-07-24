Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о работе команды Байдена над тем, чтобы он не спотыкался на людях
Недвижимость
В Краснодарском крае доля ипотечных сделок выросла на 11% за полгода
Политика
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Мир
Макрон заявил о намерении создать «цифровой общественный порядок»
Политика
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний законов об иноагентах
Мир
IFJ призвала расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева
Экономика
В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива
Мир
Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Общество
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы
Общество
В Совфеде обсудили меры по обеспечению прав детей Донбасса на здоровье и образование
Политика
Патрушев заявил о курировании США кибератак украинских хакеров на РФ
Мир
Патрушев заявил о стимулировании США протестов в других странах

Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца июля

Аналитик Антонов не исключил роста доллара до 93 рублей до конца июля
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

До конца июля доллар может вырасти до 93 рублей, евро — до 103 рублей, считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом он рассказал «Известиям» 24 июля.

По данным сайта Мосбиржи, на 17:47 доллар достиг 90,5 рубля, евро — 100,3. Еще в начале этого месяца американская валюта торговалась в районе 88,7 рубля, европейская — 96,6.

Эксперт обратил внимание на то, что российская нацвалюта не проявила реакций в ответ на решение Центробанка (ЦБ) РФ повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 8,5% годовых.

«Динамики и не ожидалось: чем дольше длится процесс повышения стоимости кредитования, тем меньше импульса в моменте. В настоящее время рубль опирается на локальный спрос в рамках проходящего налогового периода в России. Это займет несколько дней, а затем рынок стабилизирует сам себя. До конца июля доллар США может находиться в пределах бокового диапазона с вероятностью умеренного роста до 93 рублей, для евро — 103 рублей», — заключил Антонов.

Сбились с курса: разгонит ли слабый рубль цены в России
Аналитики считают, что эффект будет отложенным и достаточно умеренным

Ранее, 21 июля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина объяснила, что основными факторами снижения рубля в июне и июле стали снижение экспорта и рост импорта.

6 июля глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал «Известиям», что ожидать укрепления российской нацвалюты стоит ближе к осени.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023