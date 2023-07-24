Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о работе команды Байдена над тем, чтобы он не спотыкался на людях
Недвижимость
В Краснодарском крае доля ипотечных сделок выросла на 11% за полгода
Политика
Путин и Лукашенко посетили остров Валаам
Мир
Макрон заявил о намерении создать «цифровой общественный порядок»
Политика
Путин подписал закон о штрафах за невыполнение предписаний законов об иноагентах
Мир
IFJ призвала расследовать обстоятельства гибели военкора «РИА Новости» Журавлева
Экономика
В Минэнерго заявили о рассмотрении возможности ограничения числа экспортеров топлива
Мир
Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване
Общество
Пострадавшую при ударе по Крымскому мосту девочку выписывают из больницы
Общество
В Совфеде обсудили меры по обеспечению прав детей Донбасса на здоровье и образование
Политика
Патрушев заявил о курировании США кибератак украинских хакеров на РФ
Мир
Патрушев заявил о стимулировании США протестов в других странах

В Нижнем Новгороде задержали чуть не протаранившего пловцов гонщика на гидроцикле

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Новгороде задержан гонщик на гидроцикле, который чуть не протаранил группу пловцов. Об этом 24 июля сообщил источник «Известий».

«Задержан 40-летний мужчина», — сообщил собеседник.

По словам источника, нарушитель был задержан в Дзержинске. Выяснилось, что 23 июля, когда произошел инцидент, мужчина отмечал свой день рождения.

Один из участников заплыва X-WATERS Volga 2023, Дмитрий Кузнецов, рассказал, что гонщик появился на трассе ровно в середине соревнований, когда самому Кузнецову оставалось 500 м до финиша. По его словам, гидроцикл пронесся над его головой. Он отметил, что другие пловцы рассказывали, как мотоцикл пронесся по их ногам и пяткам. При этом организаторы мероприятия объяснили инцидент «форс-мажорными» обстоятельствами.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023