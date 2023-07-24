В Нижнем Новгороде задержали чуть не протаранившего пловцов гонщика на гидроцикле
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- В Нижнем Новгороде задержали чуть не протаранившего пловцов гонщика на гидроцикле
В Нижнем Новгороде задержан гонщик на гидроцикле, который чуть не протаранил группу пловцов. Об этом 24 июля сообщил источник «Известий».
«Задержан 40-летний мужчина», — сообщил собеседник.
По словам источника, нарушитель был задержан в Дзержинске. Выяснилось, что 23 июля, когда произошел инцидент, мужчина отмечал свой день рождения.
Один из участников заплыва X-WATERS Volga 2023, Дмитрий Кузнецов, рассказал, что гонщик появился на трассе ровно в середине соревнований, когда самому Кузнецову оставалось 500 м до финиша. По его словам, гидроцикл пронесся над его головой. Он отметил, что другие пловцы рассказывали, как мотоцикл пронесся по их ногам и пяткам. При этом организаторы мероприятия объяснили инцидент «форс-мажорными» обстоятельствами.