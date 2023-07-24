Автомобилистка погибла в ДТП на трассе А-122 в Новгородской области
В Мошенском районе Новгородской области в результате столкновения двух легковых иномарок погибла 45-летняя автомобилистка. Об этом региональное УГИБДД УМВД России сообщает в понедельник, 24 июля, в своем Telegram-канале.
Авария произошла в минувшую пятницу, 21 июля, на 132-м км федеральной трассы А-122 (А-114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель). Предварительно установлено, что 24-летний водитель Volkswagen Jetta выехал на встречку и врезался в Nissan Qashqai под управлением 45-летней женщины.
В результате ДТП водитель Nissan погибла на месте до прибытия скорой помощи, пишет ИА FlashNord. Ее 51-летняя пассажирка с различными травмами была доставлена в Боровичскую центральную районную больницу.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
23 июля стало известно о столкновении Kia Rio и Volkswagen Polo на трассе А-151 в Чувашии. Погиб ребенок, еще двое детей и двое взрослых пострадали.