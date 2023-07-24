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Неизвестный обстрелял сотрудницу польской телекомпании Telewizja Republika

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Jaap Arriens
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Неизвестный произвел шесть выстрелов из пневматического пистолета в сотрудницу польской телекомпании Telewizja Republika, инцидент произошел перед офисом СМИ. Об этом 24 июля сообщил портал Niezalezna.

По его данным, женщина не пострадала. Полиция начала розыск нападавшего.

Журналист Милош Манастерски обратил внимание, что в Польше в последние годы участились нападения на сотрудников СМИ, это делается для давления на журналистов. По его версии, за атакой может стоять лидер польской оппозиции, глава «Гражданской коалиции», бывший премьер-министр страны Дональд Туск.

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Ранее в июле Туск объявил о проведении в Варшаве в начале осени масштабного антиправительственного марша. Политик намерен собрать миллион участников.

В октябре в Польше пройдут парламентские выборы.

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