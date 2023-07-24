В России запатентовали новый суперкар Rossa

В России запатентовали новый отечественный суперкар Rossa. Автором проекта выступил российский автогонщик Роман Русинов. Об этом 24 июля сообщает инсайдерский Telegram-канал «Автопоток» со ссылкой на Федеральный институт промышленной собственности.

На рендерах автомобиль представлен в двух вариациях: с антикрылом на задней кромке и без него. Судя по всему, российский суперкар будет среднемоторным. Пока что неизвестны никакие технические характеристики Rossa.

Разработкой спорткара занимается Игорь Ермилин, который занимался созданием спортивных автомобилей Marussia, а также проектом суперкара «Феникс» для АвтоВАЗа.

Ранее, 9 июня, в краснодарском Армавире выставили на продажу конверсию из 19-летнего седана ВАЗ-21099 в родстер Ferrari F8 Tributo. Переделанный седан 2004 года выпуска с пробегом 200 тыс. км владелец выставил на рынок за 400 тыс. рублей. Судя по экстерьеру, седан лишился крыши и задних дверей, а новые кузовные панели, частично напоминающие силуэт Ferrari F8, выполнены из пластика.

По словам владельца, автомобиль оснащен бензиновым трехлитровым двигателем мощностью 250 л.с.