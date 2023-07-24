Участник заплыва в Нижнем Новгороде рассказал подробности инцидента с гидроциклом

Несколько участников заплыва X-WATERS Volga 2023 в Нижнем Новгороде попали под проезжающий гидроцикл, который непонятным образом появился прямо над ними на трассе на Волге. Об этом рассказал «Известиям» 24 июля один из пострадавших, Дмитрий Кузнецов, который лично ощутил на себе части железной машины, принимая участие в спортивных соревнованиях.

По его словам, неизвестный человек, управлявший гидроциклом, появился на трассе длиной 1 км ровно в середине соревнований, когда Кузнецову оставалось 500 м до финиша.

«На очередном гребке правой рукой, когда голова у меня находилась под водой, я почувствовал кистью руки столкновение с чем-то твердым, металлом. Вытащил голову и на расстоянии длины моей конечности увидел у себя над головой проносящийся мимо гидроцикл», — рассказал он.

Дмитрий, являющийся врачом по профессии, сначала подумал, что кому-то из участников заплыва понадобилась медицинская помощь, и продолжил двигаться к берегу. Только оказавшись там, он понял, что его по счастливой случайности миновала беда и он чудом остался жив. Оказалось, что участников чуть не переехал «беспечный ездок», появившийся из ниоткуда.

Он отметил, что участвует в различных соревнованиях на воде около трех лет и обычно на них строго соблюдаются меры безопасности. Трассы огораживаются специальными яркими флажками, а все движение на реке на это время перекрывается.

«Пловцов было много. В чате я видел сообщение, что у кого-то мотоцикл пронесся по ногам, по пяткам. Лично я увидел его в 30 см от своего лица. Секундой раньше или позже могла наступить смерть. Это была бы открытая или закрытая черепно-мозговая травма», — резюмировал он как медик.

Кузнецов отметил, что организаторы в комментариях в чате участников пока объяснили случившееся лишь некими «форс-мажорными» обстоятельствами.

Ранее 24 июля «Известия» опубликовали кадры инцидента с участием гидроцикла в Нижнем Новгороде во время заплыва X-WATERS Volga. Сообщалось, что лихачи на высокой скорости едва не проехались по головам участников соревнований на реке Волге. По мнению очевидцев, пловцы остались живы чудом. Организаторы пытались остановить «гонщиков», но те успели скрыться. Нарушителей разыскивает полиция.

Ранее, 23 июня, сообщалось, что семилетний ребенок получил ранение во время соревнований по спортивной стрельбе из пневматического оружия в подмосковной Кубинке. В пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области отмечали, что мальчик был госпитализирован. О том, что в ходе соревнований пострадал несовершеннолетний, в полицию сообщил тренер. Оказалось, что мальчик подошел к стреляющим и ему рикошетом в сторону живота попала пуля. Отец ребенка сообщил, что претензий не имеет.