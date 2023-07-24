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В Краснодарском крае доля ипотечных сделок выросла на 11% за полгода
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В Краснодарском крае доля ипотечных сделок выросла на 11% за полгода

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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За первое полугодие 2023 года в Краснодарском крае зафиксирован рост доли ипотечных сделок в структуре продаж на 11%, сообщили аналитики федерального девелопера «Неометрия» «Известиям» 24 июля.

Коммерческий директор компании Ольга Нарт объяснила, что основной причиной такого результата стало расширение условий оформления семейной ипотеки. Как уточнила эксперт, если ранее ее можно было оформить только при наличии детей, рожденных в период с 2018 года, то теперь это могут сделать семьи, в которых есть двое или более несовершеннолетних детей, без привязки к дате рождения.

«Следовательно, выросло количество потенциальных клиентов, которые могут оформить ипотеку по более выгодной ставке. Краснодарский край лидирует по привлекательности для переезда из других регионов России. Сюда переезжают люди разных поколений, среди которых большое количество молодежи и молодых семей. Поэтому комфортные условия по семейной ипотеке являются одним из факторов роста доли ипотечных сделок», — сказала Нарт.

Кроме отмеченного роста доли ипотечных сделок, в «Неометрии» также обратили внимание на увеличение стоимости жилья Краснодарского края. По итогам июня 2023 года стоимость 1 кв. м в регионе выросла на 6% в годовой динамике, а в самом Краснодаре — на 15% за год.

Наибольшей популярностью в Краснодарском крае и в столице региона пользуется однокомнатное жилье, его доля в структуре спроса на конец июня составила 38% и 45% соответственно. На втором месте — двухкомнатные квартиры, их доля спроса в Краснодарском крае — 31%, в Краснодаре — 33%. На третьем — студии: в Краснодарском крае — 24%, 16% — в Краснодаре. На четвертом месте — трехкомнатные квартиры: их доля в структуре продаж региона и Краснодара — 6% и 7% соответственно.

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Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение стоимости такой недвижимости

Ранее, 26 июня, аналитики «Авито Недвижимости» сообщили, что спрос на вторичное жилье в России за последний год вырос в среднем на 26% (+4% за месяц).

29 марта в СК «Росгосстрах» рассказали «Известиям», о каких квартирах мечтают россияне. Так, 48% респондентов заявили, что хотят недвижимость в элитном жилом комплексе, 28% — в качественной новостройке, а 10% — в историческом здании.

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