Больницы Подмосковья получили новое офтальмологическое оборудование
В больницы Московской области с начала 2023 года поступило 93 единицы нового офтальмологического оборудования. Об этом региональный минздрав сообщает в понедельник, 24 июля.
«С начала года мы оснастили наши больницы 93 единицами медтехники для офтальмологии на общую сумму около 113 млн рублей», — рассказала первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», для медучреждений закупили автоматические рефрактометры и пневмотонометры, хирургическую систему, ретинальную камеру и другую технику.
Оборудование распределили между Рузской, Сергиево-Посадской, Воскресенской, Мытищинской, Зарайской, Ступинской, Пушкинской больницами. В офтальмологическое отделение Сергиево-Посадской РБ поступила ретинальная камера, позволяющая сделать снимок сетчатки глаза.
Техника приобретена по программе модернизации первичного звена здравоохранения и нацпроекту «Здравоохранение».