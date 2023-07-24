«Известия» показали последствия обстрела ВСУ яслей в Макеевке
В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал детский сад-ясли № 191. Последствия обстрела 24 июля показал корреспондент «Известий».
Осколки снарядов повредили остекление учреждения. Сотрудник яслей рассказал, что удар произошел примерно в 15:10 по местному времени (совпадает с мск).
«В стеклопакете есть дырка, осколок залетел в спальню, мы пока его не нашли», — добавил мужчина.
По его словам, обстрелы ВСУ в последнее время участились. Боевики бьют по предприятиям и школам.
Удар по Кировскому району Макеевки националисты нанесли 23 июля, погиб мужчина 1954 года рождения.
ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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