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«Известия» показали последствия обстрела ВСУ яслей в Макеевке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Макеевке в Донецкой Народной Республике (ДНР) пострадал детский сад-ясли № 191. Последствия обстрела 24 июля показал корреспондент «Известий».

Осколки снарядов повредили остекление учреждения. Сотрудник яслей рассказал, что удар произошел примерно в 15:10 по местному времени (совпадает с мск).

«В стеклопакете есть дырка, осколок залетел в спальню, мы пока его не нашли», — добавил мужчина.

По его словам, обстрелы ВСУ в последнее время участились. Боевики бьют по предприятиям и школам.

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Удар по Кировскому району Макеевки националисты нанесли 23 июля, погиб мужчина 1954 года рождения.

ВСУ ежедневно подвергают обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд населенных пунктов ЛНР.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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