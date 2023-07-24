Парк на правом берегу реки Алей благоустроят в Рубцовске

В Рубцовске (Алтайский край) благоустроят парк на правом берегу реки Алей. Об этом губернатор региона Виктор Томенко сообщил 24 июля в своем Telegram-канале.

Наша заявка победила на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды, который ежегодно проводит Минстрой РФ», — рассказал Томенко.

Стоимость реализации проекта оценивается в 143,3 млн рублей, уточняет altapress.ru. Из них 110 млн рублей направят в качестве федеральной поддержки.

Работы начнутся в 2024 году. На территории парка-набережной появятся зоны для занятий спортом, прогулочные зоны, летний кинотеатр, смотровая площадка.