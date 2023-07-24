Подростка избили в Москве во время поиска массовки для видеоролика

В Москве избили 14-летнего подростка, когда он искал массовку для съемок в видеоролике. Об этом 24 июля рассказал источник «Известий».

21 июля мальчик гулял в парке «Ходынское поле», где он встретил блогеров. Они попросили его найти еще людей, чтобы сняться в ролике.

Несовершеннолетний вскоре обратился к другому подростку, который неадекватно отреагировал на просьбу.

«Он грубо ответил парню, произошла словесная перепалка, в ходе которой подростка избили», — рассказал собеседник.

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом носа, а также закрытый перелом правой кисти.

Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

Ранее, 27 июня, 13-летнего мальчика избили в парке культуры и отдыха на скейт-площадке в Москве. Возбуждено уголовное дело, его ход и результаты контролирует столичная прокуратура.