Неизвестные на Porsche выстрелили в мужчину из травмата в Москве

В Москве неизвестные люди на автомобиле Porshe выстрелили в мужчину из травматического оружия. Об этом 24 июля сообщил источник «Известий».

Всё произошло около 6:00 23 июля недалеко от ресторана «Заварка» на улице Рочдельская. Позднее там нашли две гильзы от травматического пистолета.

«38-летний Артур поспорил с мужчинами, которые подъехали к ресторану на вишневом Porsche Panamera без номеров. В итоге сидевшие в машине дважды выстрелили в него и уехали», — рассказал собеседник.

Пострадавшего госпитализировали с травмой головного мозга. Он был в тяжелом состоянии.

По факту ранения мужчины проводится проверка.

Ранее, 22 июля, сообщалось о драке со стрельбой в Долинске на Сахалине. Инцидент произошел на проспекте Победы. В потасовке участвовали 10 мужчин.

Позже появились кадры этой драки. На записи видны разборки посреди дороги. Участники потасовки вооружились битами, стреляли друг по другу и таранили машины.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия») и 283 УК РФ («Хулиганство»)».

Трех участников конфликта доставили в отделение полиции.