На форуме Россия – Африка обсудят вопросы достижения продовольственного суверенитета Африки

27 июля деловая программа Второго Саммита и Экономического и гуманитарного форума Россия – Африка по направлению «Комплексная безопасность и суверенное развитие» начнется с панельной дискуссии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета». На ней выступят президент Ассоциации «Росспецмаш», президент Промышленного союза «Новое содружество» Константин Бабкин, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев, председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов, президент, председатель совета директоров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) Бенедикт Окей Орама. Модератором выступит Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров.

Африка — один из уязвимых регионов в мире с точки зрения продовольственной безопасности, хотя в сельском хозяйстве там занято более 60% рабочей силы, а на продукцию АПК приходится примерно треть ВВП континента. 20% населения Африки, а это 278 млн человек, страдают от хронического голода. Решить эту проблему может лишь достижение продовольственного суверенитета. И это реально, ведь сельскохозяйственный потенциал континента огромен. Так, по оценкам экспертов, в Африке не используется 60% плодородных земель. Участники дискуссии «Россия и Африка: партнерство ради продовольственного суверенитета» обсудят, что необходимо для реализации этого потенциала и как Россия может помочь Африке в развитии сельскохозяйственной инфраструктуры.

«Россия является поставщиком продукции, которая обеспечивает продовольственную безопасность: зерна, удобрений или их компонентов. Эта тема становится всё более острой: согласно последнему докладу ООН, число голодающих в Африке растет. Но в ходе Второго Саммита «Россия – Африка» речь пойдет и о том, чтобы налаживать на континенте собственное производство, и страны Африки хотели бы получать от России аграрные технологии и оборудование. Эта тема тоже относится к продовольственной безопасности, и она будет обсуждаться в рамках как политического саммита, так и экономического и гуманитарного форума», — заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Олег Озеров.